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Triều Tiên cắt đứt mọi tuyến đường bộ, đường sắt với Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường kết nối nước này với Hàn Quốc.
Đọc thêm : Triều Tiên cắt đứt mọi tuyến đường bộ, đường sắt với Hàn Quốc