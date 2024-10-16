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Triều Tiên cảnh báo chiến tranh, dọa xóa Hàn Quốc khỏi bản đồ

Truyền thông Triều Tiên đã công bố hình ảnh sinh viên và thanh niên đăng ký nhập ngũ giữa lúc căng thẳng leo thang với Hàn Quốc.
Đọc thêm : Triều Tiên cảnh báo chiến tranh, dọa xóa Hàn Quốc khỏi bản đồ