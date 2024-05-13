Video
video cùng chuyên mục

Triệu tập tài xế taxi chở khách Tây đi 50m "chém" 500.000 đồng

Cơ quan công an đã triệu tập tài xế taxi trong vụ "khách Tây đi taxi 50m bị chém 500.000 đồng" lên làm việc.
Đọc thêm : Triệu tập tài xế taxi chở khách Tây đi 50m "chém" 500.000 đồng