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Triệu tập tài xế taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng của 2 người vùng cao

Sau khi 2 bị hại đến trình báo công an địa phương, ngày 16/6, cảnh sát đã xác minh và triệu tập tài xế taxi bị tố "chặt chém" tiền cước hôm 13/6.
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