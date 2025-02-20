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Triệu tập tài xế ô tô tông, "ủn" xe máy trên đường Cổ Linh

Cảnh sát xác định tài xế điều khiển ô tô trong vụ việc trên là N.L.T. (SN 1968, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và đã triệu anh này tới cơ quan công an để làm việc.
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