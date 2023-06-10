Video
video cùng chuyên mục

Triệu phú tự thân Trung Quốc 56 tuổi đi thi đại học lần thứ 27

Trong số hàng triệu thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học 2023, ông Liang Shi, 56 tuổi, triệu phú tự thân, nổi bật với mái tóc hoa râm, dự thi lần thứ 27.
Đọc thêm : Triệu phú tự thân Trung Quốc 56 tuổi đi thi đại học lần thứ 27