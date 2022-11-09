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Triều cường ở TPHCM đạt đỉnh trong ngày "trăng máu"

Chiều 8/11, nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập sâu, người dân phải lội nước về nhà khi thủy triều đạt đỉnh trong ngày xảy ra hiện tượng trăng máu.
Đọc thêm : Triều cường ở TPHCM đạt đỉnh trong ngày "trăng máu"