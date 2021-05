Từ ngày 22-25/7, tại thư viện tỉnh Nghệ An diễn ra triển lãm "Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa". Triển lãm đã trưng bày hơn 250 bản đồ, bản sách thể hiện chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa từ các bản đồ cổ của thế giới do các học giả trong nước và cán bộ thư viện tỉnh Nghệ An sưu tầm. Triển lãm đã thu hút được sự chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ông Lê Quang Đạo (Tp Vinh, Nghệ An) dù tàn tật nhưng vẫn nhờ người đưa đến triển lãm để có dịp được xem các tư liệu quý khẳng định chủ quyền của nước ta trên hai quần đảo Trường sa và Hoàng Sa. Ông Đạo mong muốn có nhiều triển lãm như thế này để giới thiệu rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về các tư liệu khẳng định chủ quyền của nước ta trên biển.