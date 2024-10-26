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Trích xuất camera điều tra vụ 2 trẻ nghi mất tích tại Mái ấm Quan Âm

Cơ quan chức năng đang rà soát dữ liệu camera an ninh xung quanh Mái ấm tình thương Quan Âm để điều tra vụ 2 trẻ nghi mất tích tại cơ sở này.
Đọc thêm : Trích xuất camera điều tra vụ 2 trẻ nghi mất tích tại Mái ấm Quan Âm