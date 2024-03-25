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Trí tuệ nhân tạo sẽ "cướp" việc làm của con người?

Một cán bộ nghiên cứu của ngành Ngoại giao sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào, và vì sao anh lại ví AI như "canh bạc"?
Đọc thêm : Trí tuệ nhân tạo sẽ "cướp" việc làm của con người?