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Trên đường đi học, Thượng úy công an dũng cảm bắt kẻ cướp cầm dao

Thấy người đàn ông cầm dao đe dọa phụ nữ để cướp tài sản, Thượng úy Long dừng xe, lao vào tước hung khí và cùng người dân khống chế nghi phạm.
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