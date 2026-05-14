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Trẻ em vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc chào đón Tổng thống Donald Trump

Các em nhỏ đã vẫy cờ của Mỹ và Trung Quốc trong nghi lễ đón tiếp Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh.
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