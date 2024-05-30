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Trẻ bị bỏ quên trên ô tô: Nhận định bước đầu của công an

Cơ quan công an nhận định bước đầu, cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, sức lực suy kiệt, kết hợp không gian hẹp nên bị suy hô hấp.
Đọc thêm : Trẻ bị bỏ quên trên ô tô: Nhận định bước đầu của công an