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Trâu rừng đơn độc chống lại bầy sư tử

Một con trâu rừng đơn độc đã bị bầy sư tử vây quanh. Tuy nhiên, những kẻ đi săn không thể hạ gục con mồi to lớn một cách dễ dàng.
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