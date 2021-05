Trao giải Hợp xướng quốc tế Hội An

Chiều 2/5, tại Hội An (Quảng Nam), diễn ra lễ bế mạc Hội thi Hợp xướng quốc tế lần IV - 2015. Kết quả chung cuộc, đoàn hợp xướng PSM Unpar Tabela Harati đến từ Indonesia đoạt giải đặc biệt. Hội thi Hợp xướng quốc tế lần IV - 2015 diễn ra từ 29/4 - 3/5 do Hiệp hội Interkultur (Đức) phối hợp với UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) tổ chức. Hội thi quy tụ hơn 1.400 nghệ sĩ của 40 đoàn đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ (Đức, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Sri Lanka, Thái Lan, Úc, Phần Lan,Việt Nam).