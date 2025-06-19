Video
video cùng chuyên mục

Tranh cãi tình huống đường ngập, ô tô con rẽ sóng ngược chiều để vượt

Cả hai bên đường đều ngập, nhưng tài xế ô tô con đã chọn cách chạy sang làn đường ngược chiều, có lẽ vì thấy vắng hơn, có thể phóng qua chỗ ngập nhanh hơn.
Đọc thêm : Tranh cãi tình huống đường ngập, ô tô con rẽ sóng ngược chiều để vượt