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Tranh cãi quán ăn Trung Quốc bán được 5.000 que tre tẩm vị cay mỗi ngày

Sau khi ra mắt món ăn độc lạ này, doanh số của nhà hàng tăng mạnh với hơn 100 phần (5.000 que) bán ra mỗi ngày và được các thực khách nữ rất ưa chuộng.
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