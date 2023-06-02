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Tranh cãi nữ TikToker kiện cha mẹ vì… tự ý sinh ra mình

Một nữ TikToker nổi tiếng người Mỹ đã gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng, khi đăng tải một đoạn video cho biết cô đã khởi kiện cha mẹ của mình vì… tự ý sinh ra cô.
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