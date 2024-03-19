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Tranh cãi nhóm leo núi đốt pháo hoa giữa rừng để mừng sinh nhật ở Lai Châu

Đoàn 20 người đã đốt pháo hoa trên đường leo núi Pu Ta Leng (Lai Châu), được cho là để mừng sinh nhật một thành viên trong đoàn.
Đọc thêm : Tranh cãi nhóm leo núi đốt pháo hoa giữa rừng để mừng sinh nhật ở Lai Châu