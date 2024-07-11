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Tranh cãi nảy lửa về quả phạt đền của tuyển Anh, UEFA phán xử ra sao?

Tình huống dẫn tới phạt đền của đội tuyển Anh đã tạo ra tranh cãi nảy lửa. UEFA đã đưa ra lời giải thích về trường hợp này.
Đọc thêm : Tranh cãi nảy lửa về quả phạt đền của tuyển Anh, UEFA phán xử ra sao?