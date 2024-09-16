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Tranh cãi nảy lửa về bàn thắng giúp Arsenal đánh bại Tottenham

Các chuyên gia bóng đá Anh như Paul Merson và Les Ferdinand khẳng định bàn thắng duy nhất của Gabriel giúp Arsenal thắng Tottenham không hợp lệ.
Đọc thêm : Tranh cãi nảy lửa về bàn thắng giúp Arsenal đánh bại Tottenham