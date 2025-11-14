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Tranh cãi mâm cỗ nghệ nhân ở Bát Tràng 6 người giá 2,7 triệu đồng đắt đỏ

Đọc thêm : Tranh cãi mâm cỗ nghệ nhân ở Bát Tràng 6 người giá 2,7 triệu đồng đắt đỏ