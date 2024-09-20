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Tranh cãi loạt ảnh váy cưới được đưa đi quyên góp, cứu trợ bà con vùng lũ

Hình ảnh váy cưới, váy dạ hội được quyên góp để cứu trợ bà con vùng lũ lụt đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
Đọc thêm : Tranh cãi loạt ảnh váy cưới được đưa đi quyên góp, cứu trợ bà con vùng lũ