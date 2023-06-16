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Tranh cãi khách sạn Hạ Long thu thêm 300.000 đồng phí chạy máy phát điện

Hàng loạt du khách đòi trả phòng, hủy tour vì khách sạn bất ngờ thông báo thu thêm 300.000 đồng/đêm, phụ phí tiền chạy máy phát điện.
Đọc thêm : Tranh cãi khách sạn Hạ Long thu thêm 300.000 đồng phí chạy máy phát điện