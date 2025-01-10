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Tranh cãi gay gắt khi Xuân Son bị gạch tên khỏi đội hình xuất sắc AFF Cup

Trang Sofascore vừa công bố đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam không góp mặt.
Đọc thêm : Tranh cãi gay gắt khi Xuân Son bị gạch tên khỏi đội hình xuất sắc AFF Cup