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Tranh cãi cộng 2 điểm vào lớp 10 cho con của người hoạt động cách mạng 1945

Dự thảo Thông tư quy chế tuyển sinh THCS và THPT có nội dung gây tranh cãi khi cộng 2 điểm vào lớp 10 cho con của người hoạt động cách mạng năm 1945.
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