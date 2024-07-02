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Tranh cãi clip doanh nhân giàu có xếp tiền trên cỏ cho bạn gái đi

Nhiều xấp tiền được doanh nhân người Nga Sergey Kosenko xếp trên cỏ để bạn gái bước qua. Tuy nhiên, hình ảnh này vấp phải sự chỉ trích của dân mạng.
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