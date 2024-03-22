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Tranh cãi câu chuyện nữ sinh tiêu 25 triệu/tháng cho "lối sống tối giản"

Câu chuyện một nữ sinh viên chi 25 triệu đồng mỗi tháng cho những "sinh hoạt cơ bản" đã tạo nên những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.
Đọc thêm : Tranh cãi câu chuyện nữ sinh tiêu 25 triệu/tháng cho "lối sống tối giản"