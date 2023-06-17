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"Trang Nemo" từ chối 3 luật sư bào chữa

Trong phần thủ tục, bị cáo Trang cùng đồng phạm từ chối 3 luật sư bào chữa cho mình.
Đọc thêm : "Trang Nemo" từ chối 3 luật sư bào chữa