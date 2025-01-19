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Trang điểm lúc chuyển dạ đau đớn, người phụ nữ bị chỉ trích dữ dội

Dù chịu đựng những cơn đau co thắt lúc chuyển dạ, người phụ nữ Trung Quốc vẫn trang điểm đủ các bước "vì muốn đẹp nhất khi gặp con".
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