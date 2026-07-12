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Trăn xuất hiện ở vị trí khó tin trong phòng ngủ

Không rõ bằng cách nào, con trăn lại có thể trèo lên chiếc đèn bên trong phòng ngủ tại một căn hộ ở tỉnh Prachuap Khiri Khan (Thái Lan).
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