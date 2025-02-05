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Trấn Thành liên tục phản bác khi "Bộ tứ báo thủ" nhận bão chê bai

Đạo diễn Trấn Thành liên tục có những bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội, cho biết anh buồn khi phim "Bộ tứ báo thủ" nhận luồng bình luận tiêu cực.
Đọc thêm : Trấn Thành liên tục phản bác khi "Bộ tứ báo thủ" nhận bão chê bai