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Trấn Thành không ngại khóc, không sợ "vạ miệng"?

Trong Showbiz 8, Trấn Thành lần đầu có buổi trò chuyện thẳng thắn về hôn nhân với Hari Won, những tin đồn bủa vây 2 vợ chồng và những thị phi mà anh gặp suốt thời gian qua.
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