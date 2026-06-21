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Trăn cỡ lớn tung người tóm gọn con mồi trong chớp mắt

Những con nai dù đã rất cảnh giác đề phòng xung quanh khi uống nước, nhưng không ngờ rằng kẻ đi săn lại đang ẩn nấp ngay phía dưới hồ nước.
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