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Trận chiến căng thẳng giữa 2 con báo hoa mai trên ngọn cây cao

Hai con báo hoa mai đã có cuộc chạm trán căng thẳng trên ngọn cây cao, liên tục tung ra những cú tát nhằm vào nhau.
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