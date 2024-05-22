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"Trạm cứu hộ trái tim": Khán giả tuyên bố bỏ phim, Thúy Diễm nói gì?

Nhiều khán giả sau khi xem tập 31 "Trạm cứu hộ trái tim" đã tuyên bố bỏ phim vì ức chế trước tình tiết lan man và nhân vật Mỹ Đình của Thúy Diễm.
Đọc thêm : "Trạm cứu hộ trái tim": Khán giả tuyên bố bỏ phim, Thúy Diễm nói gì?