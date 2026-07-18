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Trailer phim "Hoàng hậu cuối cùng" gây tranh luận

First Trailer "Hoàng hậu cuối cùng" mở ra câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và những lựa chọn đầy day dứt phía sau Hoàng gia Việt Nam trong giai đoạn cuối triều Nguyễn.
Đọc thêm : Cục Điện ảnh lên tiếng quanh ồn ào phim “Hoàng hậu cuối cùng”