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Trải nghiệm camera vivo X300 Ultra: Có thay thế được máy ảnh?

vivo X300 Ultra cạnh tranh với một số dòng sản phẩm đặc thù như Xiaomi 17 Ultra và OPPO Find X9 Ultra.
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