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Trải lòng của người mặc rách rưới, mỗi tháng nhận lương 55 triệu đồng

Sau khi nghỉ làm đầu bếp, anh chàng người Trung Quốc chọn công việc mặc quần áo rách rưới theo kiểu ăn xin và trở nên nổi tiếng nhờ tài thu hút mọi người.
Đọc thêm : Trải lòng của người mặc rách rưới, mỗi tháng nhận lương 55 triệu đồng