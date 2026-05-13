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Trái bóng World Cup 2026 có gì mà tích hợp cả AI?

Sở hữu thiết kế hoàn toàn mới cùng công nghệ AI hỗ trợ trọng tài và phân tích dữ liệu, Adidas Trionda được xem là một trong những trái bóng hiện đại nhất lịch sử World Cup.
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