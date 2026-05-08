Video
video cùng chuyên mục

Trả điện thoại cho cô gái bị trộm mất, chủ tiệm gặp bất ngờ sau 2 năm

Sau 2 năm kể từ lần tìm mọi cách giúp cô gái chuộc lại chiếc điện thoại bị mất trộm, anh Hoàng Vũ bất ngờ khi chị quay lại tận nơi để tặng quà cảm ơn.
Đọc thêm : Trả điện thoại cho cô gái bị trộm, chủ tiệm gặp chuyện bất ngờ sau 2 năm