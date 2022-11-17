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TPHCM: Trăn đất dài 2m nằm quấn mình trong thân xe máy

Mở cốp xe máy dựng trong nhà, ông Vinh hoảng hốt khi thấy trăn đất (thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm) nằm quấn bên trong thân xe.
Đọc thêm : TPHCM: Trăn đất dài 2m nằm quấn mình trong thân xe máy