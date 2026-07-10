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TPHCM tính mở thêm làn cho xe máy trên đường Phạm Văn Đồng

Làn hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng quá tải giờ cao điểm, xe máy phải chờ nhiều nhịp đèn. TPHCM dự kiến tăng làn hỗn hợp từ 2 lên 3 để giảm ùn tắc.
Đọc thêm : Đường Phạm Văn Đồng trước đề xuất tăng làn hỗn hợp