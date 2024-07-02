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TPHCM: Đình chỉ hoạt động trường quốc tế có học phí gần 1 tỷ đồng/năm

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có quyết định đình chỉ hoạt động 12 tháng với Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ.
Đọc thêm : TPHCM: Đình chỉ hoạt động trường quốc tế có học phí gần 1 tỷ đồng/năm