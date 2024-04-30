Video
video cùng chuyên mục

Tour du lịch nhà vệ sinh công cộng gây sốt, khách dành 2 tiếng khám phá

Bên cạnh chiêm ngưỡng những ngôi đền, ngắm hoa anh đào, nhiều du khách dành 2 tiếng đồng hồ tham quan nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản).
Đọc thêm : Tour du lịch nhà vệ sinh công cộng gây sốt, khách dành 2 tiếng khám phá