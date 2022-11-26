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Tốt nghiệp Đại học, cô gái gây "sốt" khi chọn nghề trông coi nghĩa trang

Cô gái 22 tuổi nói rằng công việc trông coi nghĩa trang "đơn giản và nhẹ nhàng", không bị áp lực bởi "chính trị công sở".
Đọc thêm : Tốt nghiệp Đại học, cô gái gây "sốt" khi chọn nghề trông coi nghĩa trang