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Top 5 VĐV nữ xuất sắc nhất ở môn pickleball

Dưới đây là top 5 vận động viên (VĐV) nữ xuất sắc nhất ở môn pickleball do trang pickleball.com bình chọn.
Đọc thêm : Top 5 VĐV nữ xuất sắc nhất ở môn pickleball