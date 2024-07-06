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Toni Kroos giải nghệ khi giấc mơ Euro 2024 của Đức tan vỡ

Toni Kroos cho biết Tây Ban Nha đã phá vỡ giấc mơ vô địch Euro 2024 trên sân nhà của Đức. Tiền vệ 34 tuổi cũng xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia sau 119 lần ra sân.
Đọc thêm : Toni Kroos giải nghệ khi giấc mơ Euro 2024 của Đức tan vỡ