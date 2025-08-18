Video
Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Ủy ban châu Âu tới Nhà Trắng

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tới Nhà Trắng, chuẩn bị cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump.