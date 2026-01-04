Video
Tổng thống Venezuela được đưa tới văn phòng cơ quan chống ma túy New York

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã được đưa đến văn phòng Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại thành phố New York.
